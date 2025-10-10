Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo

Please follow and like us:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarea lună, iar veștile arată că toamna își urmează cursul fără schimbări bruște.

Ce anunță meteorologii pentru perioada 13–20 octombrie

În prima săptămână a intervalului, între 13 și 20 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât mediile normale, în special în regiunile intracarpatice.

Meteorologii estimează că, în vestul și nord-vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse față de media climatologică. În restul regiunilor, regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal, ceea ce indică o perioadă de tranziție liniștită între începutul și mijlocul toamnei.

Cum va fi vremea la final de octombrie

Pentru săptămâna 20–27 octombrie, specialiștii ANM anunță temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Nu sunt așteptate variații majore de la mediile multianuale, iar ploile vor fi, în general, normale. Doar în nord-estul țării ar putea apărea ușoare deficite de precipitații.

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic se va menține în limitele specifice sezonului de toamnă. Meteorologii nu estimează episoade de frig accentuat, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice.

Potrivit meteorologilor, luna octombrie marchează, de obicei, trecerea către un regim termic mai rece și o creștere treptată a umidității. Totuși, anul acesta, tendințele indică o toamnă mai blândă și stabilă.

Prognoza meteo pentru următoarea lună. Cum va debuta noiembrie

Ultima săptămână din prognoză, 3–10 noiembrie, aduce o ușoară încălzire. Valorile termice vor depăși normalul perioadei, în special în regiunile nord-estice. În privința precipitațiilor, acestea se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru începutul lunii noiembrie, fără indicii privind apariția unor fenomene extreme.

Potrivit ANM, toamna își va urma cursul firesc, fără variații meteorologice majore. Vremea va rămâne stabilă, iar riscul de ploi abundente este redus. În ansamblu, prognoza meteo pentru următoarea lună indică o perioadă echilibrată, cu temperaturi de sezon și condiții meteo favorabile în cea mai mare parte a țării, scrie b1tv.ro.