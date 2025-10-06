Dacia a prezentat un prototip de automobil electric cu un preţ mai mic de 15.000 de euro

Please follow and like us:

Marca low-cost Dacia a Renault a prezentat, luni, un prototip de mini-maşină electrică care ar putea costa mai puţin de 15.000 de euro, oferind o posibilă alternativă competitivă la vehiculele electrice chinezeşti low-cost, transmite tvrinfo.ro.

Conceptul „Hipster”, care ar putea intra în producţie dacă Uniunea Europeană va fi de acord să creeze o nouă categorie de maşini mici, are doar 3 metri lungime şi cântăreşte mai puţin de 800 kg. Este cea mai scurtă maşină de pe piaţa din Europa astăzi, în condiţiile în care modelul T03 de la Leapmotor este cu 62 cm mai lung.

Hipster este „un concept al viziunii îndrăzneţe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă şi de zi cu zi”, a declarat CEO-ul Dacia, Katrin Adt, care s-a mutat recent de la Mercedes-Benz. „Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiţi”, a adăugat Katrin Adt, potrivit Agerpres.

Viteza maximă a modelului Hipster ar fi de aproximativ 90 km pe oră şi autonomia de 150 km. Conform datelor de la Dacia, o maşină medie parcurge sub 40 km zilnic, cu o viteză medie de 56 km pe oră.

De asemenea, Dacia a simplificat modelul Hipster pentru a reduce costurile: are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale şi curele pentru deschiderea uşilor în loc de mânere. Ar putea fi disponibil într-o singură culoare, griul-albastru al prototipului.

Renault şi Stellantis au condus o campanie pentru o nouă categorie de maşini mici în UE – inspirată de modelul japonez Kei Cars – care ar veni cu mai puţine caracteristici obligatorii decât maşinile mari, în special în ceea ce priveşte siguranţa.

Susţinătorii susţin că o maşină urbană sau suburbană se poate lipsi de multe dintre aceste caracteristici, rămânând în acelaşi timp sigură şi că aceasta este singura modalitate de a reduce masiv greutatea şi preţul.

Dacia estimează că preţul mediu al unei maşini noi a crescut cu 63% între 2001 şi 2020 şi că, deşi cumpărătorii europeni au nevoie de modele mai accesibile, o nouă categorie de maşini mici, despre care se poartă discuţii, ar putea veni probabil cu anumite condiţii.

„Reglementările vor impune, cu siguranţă, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a declarat pentru Reuters David Durand, director de design al mărcii Dacia.