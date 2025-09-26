De la 1 octombrie, ratele vor exploda

Please follow and like us:

De la 1 octombrie, IRCC urcă pentru prima dată în istorie peste pragul psihologic de 6%, atingând nivelul de 6,06%. Această creștere are efect direct asupra creditelor în derulare. Maie exact, ratele vor crește automat, iar uneori diferența poate fi de câteva sute de lei.

„Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere”, avertizează Irina Ştefan, broker de credite, potrivit Observatornews.ro.

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este indicatorul după care sunt calculate dobânzile variabile pentru împrumuturile contractate după mai 2019. Dacă până acum românii au privit IRCC ca pe o alternativă mai predictibilă la ROBOR, lucrurile s-au schimbat radical.

Cât plătim în plus la un credit ipotecar, după creșterea IRCC

Un exemplu concret arată mai bine impactul. Pentru un credit de 100.000 de euro (aproximativ 500.000 de lei), pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară este acum de 3.513 lei.

De la 1 octombrie, rata va urca la 3.678 de lei, adică cu 165 de lei în plus lunar. Această sumă suplimentară se adaugă peste creșterile anterioare, astfel încât povara financiară devine din ce în ce mai greu de dus pentru multe familii.

Creșterea IRCC nu îi lovește doar pe cei care au deja un împrumut. Și persoanele care intenționează să acceseze un credit sunt afectate. „Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare”, explică un specialist în domeniu.

Practic, cei care sperau să acceseze sume mari pentru locuință se vor lovi de limite mai stricte.