Energia electrică conduce detașat topul scumpirilor. Creșteri mari la alimente, transport și servicii

National 12 decembrie 2025 webeditor 0

Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț în luna noiembrie, cu un avans de 62,36% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate vineri. Comparativ cu luna octombrie, prețul energiei electrice a scăzut însă cu 2,52%.

Următoarele poziții în clasamentul scumpirilor anuale sunt ocupate de energia termică, cu un plus de 18,8%, și de transportul feroviar, care s-a scumpit cu 18,59%.

La capitolul produse alimentare, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate la cafea, cu 20,5%, și la fructele proaspete, cu 15,13%, în noiembrie 2025 față de noiembrie 2024. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 9,69%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 2,38%. De la o lună la alta, cafeaua și carnea de bovine au avut cele mai mari scumpiri, în timp ce citricele și cartofii au înregistrat ieftiniri.

În categoria mărfurilor nealimentare, pe lângă energie, s-au remarcat scumpiri la cărți, ziare și reviste, cu 10,24% în ritm anual. Nu au fost raportate ieftiniri față de anul trecut. Lunar, gazele naturale și tricotajele au consemnat cele mai mari creșteri, în timp ce energia termică și energia electrică s-au ieftinit.

Și serviciile au continuat să se scumpească. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate la transportul feroviar, alte servicii cu caracter industrial și reparații auto, electronice și lucrări foto. O excepție notabilă a fost transportul aerian, unde prețurile au scăzut cu 3,54% față de anul trecut și cu 0,02% comparativ cu luna precedentă.

