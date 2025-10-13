Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie, cu 69,16% în ritm anual

Please follow and like us:

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% în ritm anual și 0,59% față de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, și serviciile de igienă și cosmetică, o creștere anualizată de 19,52%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate luni.

De la lună la lună, în septembrie serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 9,8%, iar cele de transport rutier s-au scumpit cu 2,17%.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creșteri de preț importante la fructe și conserve din fructe, de 19,26%, și la cacao și cafea, cu un plus de 19,23% în septembrie 2025 față de septembrie 2024. Scăderi de preț au fost înregistrate, de la an la an, la fructe proaspete, cu 7,82%, și la cartofi, cu 6,35%.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică – plus 13,63% și cărțile, ziarele și revistele – cu 10,48%. Singura scădere de preț a fost consemnată la gaze, cu 2,04%.

La servicii, pe lângă cele de igienă și cosmetică, majorări semnificative de preț au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, și alte servicii cu caracter industrial, cu un plus de 17,66%. Prețuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 14,91%, serviciile de telefonie, cu 1,33%, și serviciile de poștă și telecomunicații, cu 0,59%.

Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

‘Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%’, se arată în comunicatul INS.