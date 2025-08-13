Eurostat: România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii

Please follow and like us:

Economia României se bazează pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastră a avut cea mai mare creștere din Europa la capitolul bunurilor și serviciilor de consum. România înregistrează o creștere de 5,8% pentru anul 2024.

”În 2024, rata anuală a inflației în UE a fost de 2,6%.

Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în:

România (+5,8% față de 2023)

Belgia (+4,3%)

Croația (+4,0%)”, arată datele Eurostat.

În contextul în care deja aveam o creștere de prețuri, Guvernul a crescut TVA-ul de la 19% la 21%, ceea ce se traduce printr-o creștere automată a prețurilor. De asemenea, inflația a crescut în România la 7,84%, ceea ce va genera o creștere și mai mare de prețuri.

Rata anuală a inflaţiei în iulie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 7,84%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare cu 8,18%. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%, scrie stiripesurse.ro.