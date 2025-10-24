Falsul ofițer SRI, care acționa și în Arad, a fost arestat preventiv

Please follow and like us:

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), ar fi creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

‘Joi, 23.10.2026, Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba și a dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: uzurparea de calități oficiale (…) și desfășurarea, fără autorizare, a activităților specifice culegerii de informații, în formă continuată (…). Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare. Competența de soluționare a contestației revine Înaltei Curți de Casație și Justiție’, se menționează într-un comunicat transmis AGERPRES de către Biroul de Informare și Relații Publice.

În acest dosar au fost efectuate, miercuri, șapte percheziții în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în urma cărora au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști, pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

‘Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate. Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret’, se arată într-un comunicat dat miercuri publicității de către IGPR.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații. Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

Pentru deplasarea în diferite locații, tânărul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

‘Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate, ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane ‘suspecte’, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune’, se mai arată în comunicat, conform agerpres.ro.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, s-ar mai fi dat anterior drept polițist rutier, ofițer sub acoperire, director ANAF, consul.