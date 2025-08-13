Firmele care deduc cheltuieli în interesul patronilor sub lupa Fiscului

Please follow and like us:

Inspectorii ANAF au luat în collimator firmele care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților sau a acționarilor. Cei care nu-și schimbă obiceiurile riscă verificări la sânge și, după caz, sancțiuni.

Practica societăților comerciale de a obține deduceri la plata TVA sau a impozitului pe venit, introducând în contabilitate și cheltuielile personale ale asociaților, nu este nouă. Multe firme apelează la astfel de subterfugii, iar de cele mai multe ori inspectorii fiscali au închis ochii și le-au acceptat câtă vreme nu se sărea calul.

De curând, însă, astfel de practici au fost incluse pe lista problemelor majore, iar inspectorii ANAF au primit sarcină să le verifice și să le sancționeze. Măsura vine în contextul necesității atragerii unor sume cât mai mari la buget pentru acoperirea deficitului bugetar.

ANAF susține că, în ultima vreme, au fost depistați mai mulți contribuabili care deduc cheltuieli, în contabilitate, ce n-au legătură cu activitățile economice pe care le derulează. Astfel, se deduce parte din TVA-ul și din impozitul pe profit datorat statului.

Potrivit unui comunicat emis de ANAF, patronii unor firme înregistrează pe cheltuieli și deduc TVA și impozit pe profit pentru produse și mărfuri destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Printre achizițiile nejustificate se numără articole de sport, televizoare, produse cosmetice, diverse ustensile și vase de bucătărie, aparatură de uz casnic, mobilier, bijuterii, alimente, servicii de masă și cazare, pachete de vacanță etc.

Or, în cadrul controalelor, acolo unde au descoperit asemenea, cheltuieli, inspectorii fiscali au refuzat dreptul de deducere. Ei au făcut impuneri suplimentare atât la TVA, cât și la impozitul pe profit.

ANAF avertizează societățile comerciale că va urma un val de controale fiscale ce vor viza tocmai astfel de practici. Prin astfel de demersuri se dorește identificarea și colectarea mai eficientă a sumelor datorate la bugetul de stat.

Drept urmare, ANAF recomandă contribuabililor să-și corecteze comportamentul și modul în care clasifică cheltuielile în contabilitate. Este bine ca administatorii să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale.

„Pentru contribuabilii care nu se conformează, ANAF va iniția măsuri graduale constând, într-o primă etapă, într-o campanie de notificare și verificări documentare, după caz, urmând ca, pentru contribuabilii cu risc fiscal ridicat, să fie inițiate acțiuni ample de inspecție fiscală”, avertizează ANAF, conform b1tv.ro.