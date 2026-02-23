Fraudă în sistemul medical: internări fictive și servicii decontate doar pe hârtie. CNAS a recuperat aproape 110 milioane de lei

Please follow and like us:

Controalele desfășurate de casele de asigurări de sănătate au scos la iveală nereguli grave în spitale și clinici, atât de stat, cât și private. De la servicii medicale raportate doar pe hârtie, până la internări de zi fictive, verificate ulterior ca inexistente, inspectorii au descoperit un mecanism care a generat prejudicii semnificative din bani publici.

În total, 610 unități sanitare au fost verificate de reprezentanții Caselor de Asigurări de Sănătate. În urma controalelor, au fost recuperate aproape 110 milioane de lei, sume decontate nejustificat din bugetul sistemului.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit în județul Dolj. Patru medici dintr-o clinică privată au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au decontat fictiv 704 ședințe de litotriție extracorporală, o procedură minim invazivă pentru tratarea litiazei renale, în cazul a 170 de pacienți. Potrivit polițiștilor, prejudiciul depășește 285.000 de lei.

Controalele au mai scos la iveală o schemă prin care pacienții erau consultați în ambulatoriu, apoi, pe numele lor, erau emise bilete de trimitere către alte unități medicale. Ulterior, apăreau în sistem internări de zi fictive, în baza cărora erau decontate investigații medicale care, în realitate, nu fuseseră efectuate.

Situația este cu atât mai complicată cu cât aproximativ 200 de angajați din casele de sănătate sunt responsabili de verificarea a zeci de mii de furnizori de servicii medicale, într-un sistem în care decontările anuale ajung la circa 80 de miliarde de lei.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, a declarat că există suspiciuni potrivit cărora unele controale ar fi fost anunțate dinainte. În acest context, conducerea CNAS intenționează să reorganizeze structurile de monitorizare și control, după un model similar celui din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât inspectorii să afle destinația controlului chiar în ziua deplasării.

„Avem oameni din același județ cu care conviețuiesc de ani sau zeci de ani, cel puțin anumite elemente subiective există. Să reunim aceste structuri județene într-o structură națională și, respectiv, județene, astfel încât pe modele care sunt consacrate, de exemplu, la ministerul de interne, să putem să facem controale mult mai stricte, mai exacte, mai bine coordonate. Îl rog pe domnul ministru ca împreună să promovăm o ordonanță de urgență astfel încât să modificăm structura de control al CNAS, pentru că CNAS poate să promoveze acte normative doar prin MS”, a declarat președintele CNAS.

Potrivit oficialilor, procesul de digitalizare în curs a contribuit la identificarea acestor nereguli, printr-o platformă care semnalează zonele cu suspiciuni de fraudă. Autoritățile susțin că vor continua verificările, în condițiile în care presiunea asupra bugetului sănătății rămâne ridicată, iar orice decontare fictivă înseamnă bani pierduți din tratamentele reale ale pacienților.