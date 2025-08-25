Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea

Please follow and like us:

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat că lucrează la introducerea taxării inverse la legume – fructe și în alte domenii. Luna viitoare vor avea loc discuții cu Comisia Europeană pentru a primi derogare să folosim acest mecanism de anul viitor. Taxarea inversă aplicată în domeniile cu risc fiscal ridicat e considerată de specialiști o modalitate eficientă de a combate evaziunea la TVA. Măsura ar putea fi luată în contextul în care România are cea mai mare rată de neîncasare la TVA din UE. „Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume – fructe, pentru taxare inversă. La legume – fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, conform b1tv.ro.

Având în vedere că din 2030 intră în vigoare noile reguli referitoare la TVA în UE iar obținerea unei derogări pentru taxare inversă generalizată poate dura ani, aceasta nu pare să mai fie o opțiune, explică sursa citată. Datele preliminare pentru 2023 indică o neîncasare de TVA în România de 33,7%, adică echivalentul a 54 miliarde lei.

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor.

În prezent se aplică deja taxarea inversă pe mai multe livrări, precum:

-livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase;

-transferul de certificate verzi;

-construcțiile, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;

-furnizările de telefoane mobile

-furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final

-furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri. livrarea de gaze naturale către un comerciant (de gaze) persoană impozabilă.