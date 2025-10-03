IT-ul românesc rămâne pe creștere, dar se lovește de instabilitate fiscală
Aproape două treimi dintre companiile IT din România indică schimbările fiscale și legislative drept principala barieră în dezvoltare, potrivit unui sondaj al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS). 64% dintre respondenți spun că eliminarea facilității fiscale pentru IT-iști și instabilitatea normativă le-au complicat planurile, scrie tvrinfo.ro.
Chiar și așa, sectorul rămâne pe plus: 65% dintre companii au raportat creșteri ale cifrei de afaceri în ultimele 12 luni, pe fondul extinderii portofoliului de clienți, eficientizării operaționale și diversificării serviciilor.
La capitolul resurse umane, tabloul e mixt:
- peste jumătate au menținut echipele;
- 31% au angajat;
- 15% au redus personalul (mai ales poziții de juniori);
- 56% derulează deja programe de formare și reconversie.
Privind înainte, 90% dintre companiile IT consideră că stabilitatea fiscală și legislativă este factorul decisiv pentru creștere în 2026, urmată de digitalizarea accelerată și sprijinul pentru inovare.
Concluzia: IT-ul rămâne motor economic, dar predictibilitatea fiscală pare cheia pentru „următorul nivel”.
