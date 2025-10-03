Ultimele știri

IT-ul românesc rămâne pe creștere, dar se lovește de instabilitate fiscală

National 3 octombrie 2025 webeditor 0

Aproape două treimi dintre companiile IT din România indică schimbările fiscale și legislative drept principala barieră în dezvoltare, potrivit unui sondaj al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS). 64% dintre respondenți spun că eliminarea facilității fiscale pentru IT-iști și instabilitatea normativă le-au complicat planurile, scrie tvrinfo.ro.

Chiar și așa, sectorul rămâne pe plus: 65% dintre companii au raportat creșteri ale cifrei de afaceri în ultimele 12 luni, pe fondul extinderii portofoliului de clienți, eficientizării operaționale și diversificării serviciilor.

La capitolul resurse umane, tabloul e mixt:

  • peste jumătate au menținut echipele;
  • 31% au angajat;
  • 15% au redus personalul (mai ales poziții de juniori);
  • 56% derulează deja programe de formare și reconversie.

Privind înainte, 90% dintre companiile IT consideră că stabilitatea fiscală și legislativă este factorul decisiv pentru creștere în 2026, urmată de digitalizarea accelerată și sprijinul pentru inovare.

Concluzia: IT-ul rămâne motor economic, dar predictibilitatea fiscală pare cheia pentru „următorul nivel”.

