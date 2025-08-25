Lovitură pentru românii cu credite: Ratele vor bubui de la 1 octombrie

Please follow and like us:

Românii cu credite legate de IRCC vor plăti rate mai mari începând cu 1 octombrie 2025, după ce indicele utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele de retail va urca la 6,06%, de la 5,55% în prezent. Este pentru prima dată în ultimii trei ani când IRCC depășește pragul de 6%. Deși indicele IRCC a urmat trendul general de majorare a costului finanțării, acesta se menține, totuși, mai stabil decât ROBOR, care, în perioadele de vârf, a depășit chiar 7%. În prezent, ROBOR la 3 luni se situează la 6,6%, peste nivelul IRCC.

Creșterea IRCC are impact direct asupra creditelor ipotecare și de consum cu dobândă variabilă. În ultimii ani, mulți români au trecut de la ROBOR la IRCC, considerat inițial mai avantajos. În prezent, peste 400.000 de persoane au credite legate de IRCC, în timp ce aproximativ 191.000 de români mai au împrumuturi ipotecare, Prima Casă și de consum calculate pe baza ROBOR.

Pentru a evidenția efectul acestei creșteri, o simulare realizată pentru Ziarul Financiar de o companie de brokeraj arată că, pentru un credit ipotecar de 400.000 de lei, contractat pe 30 de ani, la un IRCC actual de 5,55% și cu o marjă bancară de 2,2%, rata lunară este de 2.865 lei. De la 1 octombrie, când IRCC va ajunge la 6,06%, rata lunară va crește la 3.008 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 5%.

„Deși creșterea IRCC înseamnă costuri mai mari pentru cei cu dobânzi variabile, piața oferă și soluții avantajoase. Există oferte de credite cu dobândă fixă, chiar mai mici decât nivelul actual al IRCC, ceea ce înseamnă că refinanțarea poate fi o opțiune inteligentă pentru mulți debitori“, a explicat Claudiu Trandafir, expert financiar și broker de credite, pentru sursa citată.

Creșterea IRCC vine în contextul în care românii sunt deja afectați de majorarea TVA și de scumpirile la energie, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor, scrie stiripesurse.ro.