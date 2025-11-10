Ultimele știri

Marele premiu, de 9,66 milioane euro, a fost câștigat duminică cu un bilet de 12 lei

National 10 noiembrie 2025

Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49,15 milioane de lei (9,66 milioane de euro), a fost câștigat duminică, cu un bilet de 12 lei, a anunțat Loteria Română.
Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
‘Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei’, a arătat Loteria Română, conform agerpres.ro.

