Medicamente revoluționare intră pe piața românească

România intră într-o nouă eră farmaceutică: tratamente inovatoare pentru cancer, diabet, obezitate și boli autoimune au fost aprobate oficial de Ministerul Sănătății. Prețurile depășesc însă în multe cazuri zeci de mii de lei per cutie, ceea ce ridică întrebări despre accesul real al pacienților și sustenabilitatea bugetului de sănătate, scrie stiripesurse.ro.

Monitorul Oficial a publicat marți, 30 septembrie 2025, Ordinul Ministerului Sănătății prin care sunt actualizate listele naționale ale prețurilor maximale pentru sute de medicamente esențiale. Decizia aduce pe piață terapii de ultimă generație pentru cancer, boli autoimune, diabet și obezitate, dar și primele biosimilare așteptate să reducă costurile pacienților. În același timp, unele produse sunt scoase din catalog, iar prețurile unor tratamente depășesc 50.000 de lei per cutie.

Cancer: intrări „pe nevoi speciale” la prețuri colosale

Printre cele mai spectaculoase noutăți se numără Padcev (enfortumab vedotin), folosit în cancerele vezicale avansate, cu prețuri de peste 4.300 de lei/flacon, dar disponibil doar în câteva zeci de cutii.

Alături de acesta, România introduce pentru prima dată Orserdu (elacestrant), un medicament destinat cancerului de sân HR+/HER2− rezistent la alte terapii, care costă aproape 40.000 de lei/cutie.

Un alt nume greu este Welireg (belzutifan), o moleculă inovatoare pentru cancere renale și sindromul Von Hippel-Lindau, a cărei cutie depășește 97.000 de lei.

Aceste terapii sunt aduse prin procedura „nevoi speciale”, în cantități limitate și pe perioade determinate, ceea ce ridică întrebarea: vor avea pacienții acces real la ele sau vor fi doar „pe hârtie”?

Diabet și obezitate: intră „vedetele” mondiale

Pentru prima dată, România aprobă oficial prețuri pentru două molecule considerate „game changers” în diabet și obezitate:

Mounjaro (tirzepatid), sub formă de stilou injector (KwikPen), la un preț de peste 2.200 de lei per pen.

Rybelsus (semaglutid oral), prima tabletă de tip GLP-1, la 523–1.554 de lei, în funcție de doză.

Aceste tratamente sunt deja celebre pe piețele occidentale pentru efectele spectaculoase asupra scăderii glicemiei și a greutății corporale. Cererea uriașă ar putea duce însă la deficit de stocuri, exact ca în SUA și Europa de Vest.

Biosimilarele: promisiunea scăderii prețurilor

Pentru pacienții români cu boli autoimune, vești bune vin prin listarea primelor biosimilare de omalizumab (Omlyclo) și adalimumab (Hyrimoz).

O seringă de Omlyclo costă între 490 și 977 de lei, față de mii de lei cât se plătea până acum pentru originatorul Xolair.

Hyrimoz, biosimilar de Humira, are preț de aprox. 1.980 de lei pentru două seringi.

Dacă vor intra rapid în programele naționale, aceste produse ar putea reduce presiunea uriașă pe bugetele CNAS și ar aduce acces mai larg pacienților.

Anticoagulante, cardiologie și neurologie

Pe segmentul cardiovascular, noile prețuri confirmă o aliniere a costurilor pentru anticoagulantele orale de ultimă generație (DOAC):

Eliquis și Xarelto costă între 300 și 900 de lei, în funcție de doză,

Roteas (edoxaban) se poziționează similar, la 341 de lei.

De remarcat și apariția pe piață a combinațiilor generice de ezetimib + atorvastatin (Co-Atoris), la prețuri accesibile, în jur de 40–60 de lei/cutie, care ar putea crește aderența la tratamentul pentru hipercolesterolemie.

În neurologie, apar generice noi pentru scleroza multiplă (dimetil fumarat, fingolimod), dar și produse esențiale pentru spitale precum metronidazolul perfuzabil sau oxitocina utilizată în obstetrică.

Costuri uriașe în oncologie și imunologie

Pe lângă intrările noi, rămân în Catalog terapii care de ani buni înghit cea mai mare parte a bugetelor de medicamente compensate:

Hemlibra (emicizumab): până la 44.000 de lei/flacon,

Vosevi (antiviral pentru hepatita C): 55.700 de lei/cutie,

Keytruda (pembrolizumab): 13.400 de lei/flacon,

Skyrizi (risankizumab) pentru psoriazis: aproape 14.000 de lei/cutie.

Aceste cifre arată presiunea enormă asupra finanțării sănătății, dar și speranța pe care aceste tratamente o aduc pacienților.

Delistări și valabilitate limitată

Nu toate veștile sunt bune: zeci de poziții de medicamente au fost abrogate, ceea ce în practică înseamnă fie retragerea unor produse de pe piață, fie înlocuirea lor cu forme noi.

De asemenea, multe prețuri sunt aprobate doar pentru 8 luni sau până la o dată fixă (ex. 31.10.2025 sau 30.06.2026), ceea ce înseamnă că lista va fi revizuită constant și pacienții trebuie să fie atenți la disponibilitate.

Experții avertizează că, pe lângă entuziasmul introducerii terapiilor inovatoare, România trebuie să rezolve două probleme-cheie:

Accesul real la tratament – să nu rămână doar pe hârtie, în Monitorul Oficial.

Sustenabilitatea bugetară – cum vor fi acoperite terapii de zeci de mii de lei pe pacient, fără să fie sacrificate medicamentele esențiale ieftine.

În același timp, pacienții cu boli cronice așteaptă ca noile biosimilare și generice să fie rapid introduse în schemele compensate, pentru a ușura povara financiară.