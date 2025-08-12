Medicii de familie, în război cu Ministerul Sănătății. Motivul: feedback-ul de la pacienți prin SMS

Please follow and like us:

Ministerul Sănătății vrea ca decontarea serviciilor medicale la medicii de familie să se facă doar după ce pacienții trimit un SMS de confirmare. Măsura are ca scop prevenirea fraudelor din sistemul medical, după ce au fost descoperite cazuri în care unii medici au declarat consultații fictive pentru a încasa bani.

Medicii de familie consideră că ideea este greu de pus în practică și va afecta direct relația cu pacienții. Ei atrag atenția că mulți pacienți, mai ales vârstnici, nu au telefon mobil sau nu știu să trimită mesaje, ceea ce ar putea îngreuna accesul la consultații.

„Totul e o nebunie. Totul duce la îngreunarea actului medical. De fapt, noi medici am ajuns un fel de conțopiști. Noi ne omorâm cu hârtiile, cu raportările, cu toate nebuniile astea. Nu facem treaba. Vine pacientul, îl consult, îi dau o rețetă normală”, a declarat medicul de familie Mihai Moisescu, potrivit stiripesurse.ro.

Cadrele medicale spun că sistemul este deja sufocat de birocrație, iar noua regulă ar adăuga încă o povară administrativă, în detrimentul timpului dedicat pacienților. În timp ce autoritățile insistă că schimbarea este necesară, medicii cer soluții adaptate realității din cabinete și nevoilor pacienților.

Pacienţii vor fi informaţi prin SMS sau e-mail privind serviciile medicale de care au beneficiat, a anunţat, în iulie, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan. „La fel cum, în momentul de faţă, orice pacient care primeşte un serviciu medical spitalicesc primeşte un mesaj prin care i se solicită un feedback, într-o manieră oarecum asemănătoare, în momentul în care un pacient beneficiază de un serviciu medical, la orice nivel, de la medicină de familie, ambulatoriu de specialitate, spital, dispozitiv medical, farmacie va primi un mesaj, un SMS sau un e-mail, în care este informat că i s-a realizat serviciul respectiv şi, desigur, va exista şi posibilitatea transmiterii unei informaţii suplimentare precum decontul de care a beneficiat şi, de asemenea, anumite mecanisme de feedback care pot să fie implementate”, a declarat preşedintele CNAS.