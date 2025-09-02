Ultimele știri

Ministerul Educației: Nu vor fi probleme până la sfârșitul anului cu plata salariilor și burselor

Ministerul Educației și Cercetării a precizat marți că nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare.
‘Ca urmare a unor declarații recurente în spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor’, se arată într-un comunicat remis presei.
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, odată adoptate măsurile de ‘austeritate-criză’, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare. ‘Așa cum ministrul Educației și Cercetării a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare’, se mai arată în comunicat, scrie agerpres.ro.

