Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de aproape opt miliarde de lei, în luna octombrie

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,99 miliarde lei, este cu 995 milioane de lei mai mare față de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 9 octombrie va fi organizată licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 400 milioane de lei, cu scadența în 30 septembrie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii octombrie vor fi organizate licitații pentru 14 emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 6,6 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea inițială a emisiunii de obligațiuni (990 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitații pentru două emisiuni de obligațiuni de 300 milioane lei, în 14 octombrie și 20 octombrie, una de 400 milioane lei, în 9 octombrie, zece emisiuni de 500 milioane lei, în 2 octombrie (două), 6 octombrie (două), 13 octombrie, 16 octombrie, 20 octombrie, 23 octombrie, 27 octombrie și 30 octombrie, și una de 600 milioane lei, în 27 octombrie, scrie agerpres.ro.