Modelele coordonate de AVK Models strălucesc la Milano și Paris: eleganță românească pe podiumurile internaționale

Modelele coordonate de Andreea Cormier Wacker continuă să confirme pe marile podiumuri internaționale, după un parcurs spectaculos care a început la Milan și a continuat la Paris, în cadrul unor evenimente importante din calendarul modei europene. Delegația de modele plecată din Arad în 25 februarie a reușit să impresioneze prin profesionalism, eleganță și prezență scenică, reprezentând cu succes România pe scene consacrate ale industriei fashion.

Modelele coordonate de designerul arădean Andreea Cormier Wacker au reprezentat România cu succes la Milano, în perioada 25 februarie – 1 martie 2026, participând la patru evenimente importante: Milan Fashion Days, B&20 Events, Milan City Fashion Week și Milano Fashion Official.

Lotul României a inclus: Ingrid Komjatszegi (Oradea), Maia Dinescu – elevă Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad, Maia Borcoș – elevă Colegiul Național „Moise Nicoară”, Arad, Elisa Necșa și Rusz Giulia – eleve Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, Arad, Jenifer Andrasi – elevă Arany János Elméleti Liceum, Salonta, Natalia Țica – elevă Liceul Național de Informatică, Arad, Larisa Titerlea (Baia de Aramă), Alessia Jian (Oravița) – studentă Timișoara, Ștefania Bota (Zărnești) – studentă Brașov și Andreea Maria Stoica-Mazilu – elevă Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pitești.

Fetele s-au remarcat prin profesionalism, disciplină, siguranță scenică și capacitatea de adaptare rapidă, fiind aplaudate într-un context internațional extrem de competitiv, alături de participante din Italia, Elveția, China, Bulgaria, SUA, Anglia, Spania, Rusia, Ucraina, Japonia, India și Brazilia.

Andreea Cormier Wacker a coordonat întreaga delegație, a pregătit modelele pentru trei dintre evenimente în calitate de trainer, a comunicat cu organizatorii și participanții în engleză, italiană și rusă și a prezentat pe 1 martie, la Milano Fashion Official, o colecție realizată împreună cu designerul Shaila Sabatini. Programul din Italia a inclus și o ședință foto lângă celebrul Duomo di Milano, cu ținute Black Crown Label.

Modelele din delegație au apărut în publicații internaționale importante precum Vogue, Elle, Harper’s Bazaar și Atipica, în ediții din Spania, Italia, Letonia, Lituania, Ucraina și Franța.

După succesul de la Milano, parcursul internațional al modelelor a continuat la Paris. Pentru etapa pariziană, echipei i s-a alăturat și modelul Alisya Anghel, studentă a Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Alisya a mai participat până acum la încă trei ediții ale Milano Fashion Week.

Modelele au participat la prezentările din cadrul Paris Fashion Days, desfășurate în 6 și 7 martie, precum și la Paris Fashion Oficial din 7 martie. Tot la Paris s-au alăturat delegației și modele de la Beatrice Fashion Community: Raysa Ganea, Emma Jorăscu, Schertzer Noemi, Irina Bălu, Năstase Maria Adina, Ștefan Daria și Maya Media.

Un moment special al participării românești a fost prezența modelelor din categoria over 35: Maria Liliana Druiu, Ioana Ghițu, Brighitte Freisinger, Cornelia Borza, Nadia Costea și Ada Balta. Alături de ele a rămas și modelul Proniuc Parasca, care a participat împreună cu modelele over la o prezentare în cadrul Milano Fashion Official.

În cadrul prezentărilor, modelele au avut ocazia să prezinte creațiile designerilor Sparkle, Alethea Sposa, by Vel, Tinatin Magalashvili, House of Rina, Kanon, Cremis, 3C, Gemini Lab, Gianni Cirilo, Evitas, Mundy Live, Ani Lu, Shaila Sabatini, E.S.D.M.I., Paola Perdomo, Maison Salaison și Rosa Addabbo Couture. Un moment aparte l-a reprezentat prezentarea exclusivă din cadrul unui VIP show privat pentru Rafael Urquizar, care a atras atenția publicului și a profesioniștilor din industrie. De asemenea, modelele din delegație au prezentat pe podium și creațiile designerului Massinissa Askeur, câștigător al prestigiosului Golden Lion for Design.

Experiența pariziană a inclus și două ședințe foto speciale dedicate designerilor Evitas, Gemini Lab, Gianni Cirilo și Cremis la Louvre Museum, precum și o ședință foto la Eiffel Tower pentru House of Rina. În aceste cadre emblematice, modelele și-au etalat eleganța și experiența acumulată pe podiumurile internaționale.

Un salut special se îndreaptă și către echipa de elevi ai Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad, care a impresionat publicul cu propriile creații, fiind răsplătită cu ropote de aplauze.

Participările de la Milano și Paris confirmă încă o dată că modelele coordonate de Andreea Cormier Wacker reușesc să își facă loc pe podiumurile internaționale și să promoveze cu succes talentul și creativitatea românească în marile capitale ale modei europene.