Noi extrageri LOTO, joi, 13 noiembrie 2025. Premiu de peste 7,8 milioane de euro la Joker

Please follow and like us:

Joi, 13 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie 2025, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13 noiembrie 2025.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,8 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 41.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 52.000 de lei.