Opt din zece tineri sunt îngrijorați de costul ridicat al vieții

Tinerii din generația Z trăiesc cu un nivel ridicat de stres și anxietate, cele mai mari îngrijorări fiind generate de costul ridicat al vieții (79,3%) și de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neașteptate și o situație financiară mai bună pe termen lung (48,2%), potrivit unui sondaj realizat online de Allianz-Țiriac Asigurări.

Astfel, peste 75% dintre tineri declară că se confruntă cel puțin de câteva ori pe săptămână cu stres și stări de anxietate, iar pentru aproape 3 din 10 stările sunt însoțite și de manifestări fizice precum dureri de cap, palpitații sau probleme de somn, arată sondajul realizat în rândul a 1.102 respondenți, despre stresul și anxietatea generației Z.

Când se gândesc la viitorul lor, 6 din 10 respondenți spun că simt nesiguranță și anxietate, grijile fiind generate de situația financiară personală (48,8%), de perspectivele financiare în viitor (37,9%), de presiunea socială (36,2%), dar și de starea de sănătate personală sau a familiei (31%). La polul opus, viitorul e privit cu optimism de 17,2% dintre tinerii din generația Z și numai unul din zece are siguranță și liniște când vine vorba de perspectivele personale.

Peste 43% dintre respondenții Gen Z înțeleg că nu pot controla ce le rezervă viitorul, așa că se concentrează pe gestionarea stresului și anxietății. Cei mai mulți aleg să lucreze la echilibrul emoțional, fie prin timp petrecut cu familia și prietenii (58,6%), fie prin activități de relaxare (39,6%) și sport (37,9%), mai arată sondajul.

Pe de altă parte, aproape 4 din 10 se tem că li se poate întâmpla oricând ceva neașteptat și îi îngrijorează că nu au o soluție concretă pe care să se bazeze, cum ar fi bani puși deoparte sau o asigurare care să acopere riscul și cheltuielile.

”Generația Z nu este o generație fragilă, ci una lucidă. Ei simt mai mult, văd mai mult și trăiesc mai intens toate schimbările din jur. Este o generație care a învățat să trăiască într-o economie volatilă, dar care încă nu a învățat să se protejeze. De aceea anxietatea lor nu este o slăbiciune, ci un semnal de alarmă că nevoia de siguranță nu mai poate fi amânată pentru ‘mai târziu’. Într-o lume în care totul se schimbă de la o lună la alta, protecția înaintea economisirii devine un gest de maturitate timpurie. A-ți face o asigurare de viață când ești tânăr nu înseamnă că te pregătești pentru ce e mai rău, ci că iei în serios libertatea de a trăi fără frică”, spune Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări, citat în comunicat.

Mulți dintre tinerii generației Z își conștientizează nevoile de protecție și au văzut, inclusiv din experiențe personale, ce impact financiar poate avea o problemă de sănătate personală sau în familie (43%), o cheltuială semnificativă neplanificată (34,5%), pierderea temporară a veniturilor (15,5%) sau un accident ori o intervenție chirurgicală de urgență (12%).

Peste 8 din 10 consideră că ar avea nevoie de cel mult 40.000 de lei într-o astfel de situație, alți 12% cred că suma ar fi de până la 200.000 de lei și doar 5% estimează nevoia peste acest prag, potrivit sondajului. În lipsa acestor resurse, în ultimul an numai 29,3% au încercat să economisească, în timp ce doar aproape 2% și-au făcut o asigurare pentru mai multă liniște financiară și, implicit, mai puțin stres.

În demersurile de gestionare a stresului, doar 8% dintre respondenții la sondajul Allianz-Țiriac spun că discută despre anxietățile lor cu un AI pentru o perspectivă diferită, iar alți 34% au încercat, dar cu rezerva lipsei de inteligență emoțională și a filtrului uman, mai ales că studiile internaționale arată că AI-ul poate fi influențat în reacțiile și sfaturile pe care le oferă. Astfel, tinerii rămân rezervați să caute sprijin emoțional în inteligența artificială, folosind-o mai degrabă când caută să se informeze despre soluții pentru mai multă siguranță financiară. În schimb, 27,6% preferă să vorbească despre emoțiile lor cu familia sau prietenii, iar aproape 19% declară că nu au încredere într-un AI pentru discuții despre probleme personale, scrie agerpres.ro.