Patru din zece români se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din zece români se tem de riscul de inundații, arată studiile sociologice, realizate recent de IRES la solicitarea UNSAR.

‘Realitatea confirmă aceste îngrijorări: în ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni. Acest fapt înseamnă că, în fiecare an, în medie, sunt avariate 2.700 de proprietăți – echivalentul numărului de locuințe dintr-o comună întreagă’, arată studiul.

În tot acest interval, companiile de asigurări membre UNSAR au achitat despăgubiri de 168 milioane lei pentru daune cauzate de furtuni, precizează asociația.

Astfel, cea mai mare daună plătită anul trecut a fost de 400.000 lei, sumă care reflectă impactul financiar major pe care astfel de evenimente îl pot avea asupra unei familii.

‘Aceste date subliniază importanța unei protecții financiare prin asigurare, într-un context în care fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente și mai puternice’, susțin autorii studiului.

Prin urmare, 33% dintre români declară că vor încheia ambele polițe de asigurare pentru locuință (obligatorie și facultativă) în anul următor, în creștere cu 3 puncte procentuale față de anul trecut, menționează sursa citată.

‘În fiecare zi, sute de români beneficiază de protecția oferită de asigurările de locuințe, iar despăgubirile plătite arată valoarea concretă a acestei protecții. Nu este însă vorba doar de sume de bani, ci și de a oferi stabilitate și încredere oamenilor în fața evenimentelor neprevăzute’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, citat în comunicatul organizației.

La rândul său, Alina Bărbulescu, specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a precizat că datele menționate ‘confirmă rolul crucial al asigurărilor de locuințe în protejarea patrimoniului și în oferirea unui răspuns rapid în situații neprevăzute’.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe, scrie agerpres.ro.