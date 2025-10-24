Patru din zece români vor reduce bugetul de ”Black Friday”

Please follow and like us:

Instabilitatea economică şi scăderea puterii de cumpărare îi fac pe români tot mai prudenţi în prag de Black Friday. Doar 15% dintre consumatori spun că vor cheltui mai mult anul acesta faţă de ediţia din 2024, în timp ce 22% afirmă că nu vor cumpăra nimic, potrivit unui sondaj realizat în octombrie 2025 de tbi bank, la nivel naţional, pe un eşantion de 1.011 respondenţi.

În acelaşi timp, 41% dintre români şi-au redus bugetul pentru cumpărăturile de Black Friday, în unele cazuri chiar la jumătate, iar 44% spun că vor încerca să păstreze acelaşi nivel de cheltuieli ca anul trecut.

„Comportamentul consumatorilor din acest an reflectă o schimbare clară de atitudine faţă de cheltuielile impulsive şi o orientare tot mai puternică spre responsabilitate financiară. Vedem că românii îşi calibrează bugetele în funcţie de contextul economic şi social, aleg să cumpere doar ce au cu adevărat nevoie şi se bazează în principal pe economii, nu pe credit.”, spune Teodora Şaguna, Head of In App Shopping, tbi.

Potrivit sondajului, 40% dintre respondenţi intenţionează să cheltuiască cel mult 700 de lei de Black Friday, iar alţi 20% spun că bugetul lor va ajunge până la 1.500 de lei. Doar 11% estimează că vor depăşi pragul de 2.000 de lei.

Peste 56% dintre respondenţi vor folosi bani din economiile personale pentru aceste cumpărături de Black Friday, alţi 26% vor utiliza doar banii din salariul lunii octombrie, iar 12% se bazează pe o soluţie de finanţare pentru a acoperi costurile.

În privinţa tipurilor de achiziţii, 44% dintre respondenţi spun că vor urmări ofertele la electrocasnice, 40% pe cele la electronice, iar 29% se uită la produsele IT. Peste 70% afirmă că vor cumpăra produse necesare pentru uz personal sau pentru casă, iar o treime plănuiesc să achiziţioneze şi cadouri de Crăciun, scrie zf.ro.