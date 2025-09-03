Percheziții DNA în Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei

Please follow and like us:

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, descinderi au loc în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.