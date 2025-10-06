Peste jumătate dintre români își caută un nou job, fără să aibă un plan concret

Please follow and like us:

Peste jumătate dintre români se gândesc să-și schimbe locul de muncă, chiar dacă nu au un plan concret, potrivit unui studiu recent. Concret, peste 60% dintre angajați vor să-și schimbe jobul, însă nu au un plan de rezervă. Doar 18% știu exact ce pași vor urma. Printre motivele pentru care ar vrea să-și schimbe locul de muncă se numără salariul, un management empatic, programul flexibil și munca remote.

Totuși, datele arată o schimbare interesantă. Angajații români pun respectul și echilibrul emoțional înaintea banilor. 42% declară că nu și-ar compromite niciodată respectul și demnitatea, chiar dacă ar primi avantaje financiare, în timp ce 43% pun stabilitatea emoțională înaintea banilor.

Burnoutul este un alt motiv serios pentru care 32% dintre angajați și-ar da demisia. Cifrele arată că peste jumătate dintre angajați trăiesc zilnic cu un nivel ridicat de stres, în creștere față de 2022.

Studiul mai arată că doar 12% dintre respondenți afirmă că avansează cu o direcție clară în carieră. Restul navighează într-o zonă gri de adaptare sau reinventare, ceea ce indică o generație de angajați aflată în căutarea direcției profesionale într-un peisaj în schimbare.

Cât despre inteligența artificială care le-ar putea lua locurile de muncă, angajații români spun că nu se simt amenințați, conform tvrinfo.ro.