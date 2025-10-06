Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Peste jumătate dintre români își caută un nou job, fără să aibă un plan concret Peste jumătate dintre români își caută un nou job, fără să aibă un plan concret

Peste jumătate dintre români își caută un nou job, fără să aibă un plan concret

National 6 octombrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Peste jumătate dintre români se gândesc să-și schimbe locul de muncă, chiar dacă nu au un plan concret, potrivit unui studiu recent. Concret, peste 60% dintre angajați vor să-și schimbe jobul, însă nu au un plan de rezervă. Doar 18% știu exact ce pași vor urma. Printre motivele pentru care ar vrea să-și schimbe locul de muncă se numără salariul, un management empatic, programul flexibil și munca remote.
Totuși, datele arată o schimbare interesantă. Angajații români pun respectul și echilibrul emoțional înaintea banilor. 42% declară că nu și-ar compromite niciodată respectul și demnitatea, chiar dacă ar primi avantaje financiare, în timp ce 43% pun stabilitatea emoțională înaintea banilor.
Burnoutul este un alt motiv serios pentru care 32% dintre angajați și-ar da demisia. Cifrele arată că peste jumătate dintre angajați trăiesc zilnic cu un nivel ridicat de stres, în creștere față de 2022.
Studiul mai arată că doar 12% dintre respondenți afirmă că avansează cu o direcție clară în carieră. Restul navighează într-o zonă gri de adaptare sau reinventare, ceea ce indică o generație de angajați aflată în căutarea direcției profesionale într-un peisaj în schimbare.
Cât despre inteligența artificială care le-ar putea lua locurile de muncă, angajații români spun că nu se simt amenințați, conform tvrinfo.ro.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email