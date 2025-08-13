Preoții și personalul monahal vor plăti contribuția la sănătate

Please follow and like us:

Din 1 septembrie, preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurarea de sănătate (CASS). După 1 septembrie, preoții, călugării și călugărițele vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătoarea de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Potrivit acesteia, de acum, de la plata CASS vor fi exceptate strict persoanele care sunt cu adevărat nevoiașe, precum cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave. „Personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”, a explicat Monalisa Artenie, pentru Ziarul de Iași.

Aceasta a mai susținut că atunci când mergem la medic vrem să fim tratați în condiții bune, cu aparatură de ultimă generație, or toate acestea costă bani, așa că trebuie să plătim CASS.