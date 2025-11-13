Producția industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni

Please follow and like us:

Producţia industrială s-a diminuat atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 1%, ca urmare a rezultatelor negative înregistrate de industria prelucrătoare (-1,3%) şi industria extractivă (-1%), potrivit forbes.ro.

Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,5%.

Ca serie ajustată, producţia industrială a fost cu 0,6% mai redusă, în intervalul de referinţă, din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1%) şi industria prelucrătoare (-0,8%). În schimb, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a majorat cu 1%.

Potrivit sursei INS, faţă de septembrie 2024, în luna corespunzătoare din acest an, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, susţinută de industria prelucrătoare (+3,1%). La polul opus, s-a situat industria extractivă – cu o diminuare a producţiei de 0,8%, respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – cu un recul de 0,1%.

Totodată, producţia industrială, ca serie ajustată, a fost mai mare, în septembrie 2025 faţă de aceeaşi lună din anul anterior, cu 0,2%, pe fondul rezultatelor din industria prelucrătoare (+0,5%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 1,1%. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a rămas la acelaşi nivel, de la un an la altul.