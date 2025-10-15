Producția industrială a scăzut cu 1,5%, în primele opt luni ale anului

Please follow and like us:

Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului, atât ca serie brută (-1,5%), cât și ca serie ajustată (-0,7%), față de același interval din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, ca serie brută, s-au consemnat scăderi în industria prelucrătoare (-1,8%) și în industria extractivă (-1%). Pe de altă parte, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 0,5%, de la un an la altul.

De asemenea, producția industrială, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 0,7%, raportat la intervalul de referință, din cauza activităților reduse din industria prelucrătoare și din industria extractivă (-0,9%, fiecare). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1%.

Datele INS relevă faptul că, față de luna august din anul precedent, în august 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 3,3%, ca urmare a rezultatelor din industria prelucrătoare (-4%) și industria extractivă (-3%). La polul opus s-a aflat producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un salt de 1,6%.

Totodată, ca serie ajustată, producția industrială a fost mai mică cu 1,1%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria extractivă (-2,3%) și de industria prelucrătoare (-1,6%). În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a majorat cu 1,7%, în august 2025 vs august 2024, scrie agerpres.ro.