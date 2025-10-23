Produse contrafăcute în valoare de 40.000 de lei, confiscate de jandarmii arădeni

Please follow and like us:

În cursul zilei de 22 octombrie a.c., jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au desfășurat o acțiune de verificare într-un complex comercial din municipiul Arad, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale.

Pe timpul activităților, jandarmii au depistat în incinta complexului comercial într-un magazin, un bărbat în vârstă de 41 ani, care oferea spre vânzare un număr de 191 articole vestimentare ce purtau însemnele unor mărci înregistrate.

Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproximativ 40.000 de lei. Produsele, expuse spre comercializare fără documente de proveniență, au fost ridicate în vederea confiscării, prezentând suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală.

În baza prevederilor Legii nr. 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice, jandarmii s-au sesizat din oficiu și au întocmit actele de constatare. Dosarul urmează a fi înaintat organelor competente, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație de produse contrafăcute.

Recomandăm cetățenilor să evite cumpărarea produselor care sunt susceptibile a fi contrafăcute iar dacă observă persoane care oferă spre vânzare astfel de produse, să anunțe forțele de ordine pentru a aplica măsurile legale.

