Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: final de an mai rece, ianuarie 2026 cu temperaturi peste normal

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a noului an.

Potrivit meteorologilor, ultimele zile ale anului 2025 vor fi marcate de un val de aer rece, cu temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei, posibil ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali. În nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, regimul pluviometric va fi excedentar, în timp ce în regiunile extracarpatice sunt prognozate precipitații sub media obișnuită. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Începând cu 5 ianuarie 2026, vremea va intra într-un proces de încălzire, temperaturile urmând să fie mai ridicate decât media climatologică, în special în regiunile sud-estice. Totodată, precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, cu valori mai ridicate în jumătatea vestică a țării.

Pentru intervalul 12–19 ianuarie, ANM estimează menținerea temperaturilor peste normal, accentul termic fiind tot în sud-est. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra în limitele normale.

Ultima săptămână analizată, 19–26 ianuarie, va aduce temperaturi ușor peste media perioadei în toată țara, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale.

În concluzie, după un sfârșit de an mai rece, ianuarie 2026 se anunță mai blând din punct de vedere termic decât în mod obișnuit, însă cu precipitații local excedentare, mai ales în zonele intracarpatice și în vestul României.