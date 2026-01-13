Prognoza ANM: val de ger și episoade de ninsoare până la jumătatea lui februarie

Please follow and like us:

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, anunțând menținerea unui val de ger în România și apariția unor episoade de ninsori, în special în a doua parte a lunii ianuarie.

Pentru intervalul 12–19 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât mediile obișnuite ale perioadei în cea mai mare parte a țării, cu abateri negative mai accentuate în nord-est, est și sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și sud-vest, iar în rest se vor situa, în general, în jurul normalului.

În săptămâna 19–26 ianuarie, temperaturile medii vor rămâne sub cele normale, în special în regiunile nord-estice. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest, nord și centru, în timp ce în celelalte zone se vor menține la valori apropiate de mediile climatologice.

Sfârșitul lunii ianuarie și începutul lui februarie vor aduce un nou episod de frig accentuat. În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul în toate regiunile, cu un regim al precipitațiilor apropiat de cel obișnuit.

Pentru perioada 2–9 februarie, meteorologii estimează că mediile termice se vor menține ușor sub valorile specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României, semnalând astfel o iarnă rece, cu episoade de vreme severă.