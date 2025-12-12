Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion

Please follow and like us:

Vremea de Crăciun va fi mai caldă decât normalul perioadei, iar finalul de an se anunță lipsit de episoade meteo severe. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor rămâne ușor peste mediile climatologice până spre sfârșitul lunii decembrie, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Precipitațiile vor fi, în general, reduse.

De Revelion, valorile termice vor începe să se apropie de cele specifice perioadei, tendință care se va menține și la începutul lunii ianuarie. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, cu posibilitatea unor valori ușor peste medie în sudul țării.

Estimările sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și vizează abaterile medii săptămânale ale temperaturii și precipitațiilor față de intervalul de referință 2005–2024. Fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

În săptămâna 15–22 decembrie, temperaturile vor fi peste normal în toată țara, cu abateri mai pronunțate în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare. Între 22 și 29 decembrie, valorile termice vor rămâne ușor ridicate, cu precipitații sub normal în vest și nord-vest.

Pentru intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de mediile obișnuite și un regim pluviometric normal. Tendința se menține și în perioada 5–12 ianuarie, când precipitațiile ar putea deveni ușor excedentare în regiunile sudice.