Rata anuală a inflației a ajuns la 9,8% în octombrie

Rata anuală a inflației a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri. În septembrie, rata anuală a inflației a fost 9,88%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflației de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflației în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%’, se arată în comunicatul de la Statistică.

Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflației în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, arătând că există probabilitatea să depășească 9%, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, scrie agerpres.ro.