ROBOR, în scădere ușoară: indicele la trei luni a ajuns la 6,12% pe an

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 6,12% pe an, de la 6,14% în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

La începutul anului trecut, ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an.

Și celelalte scadențe au înregistrat scăderi. Indicele ROBOR la șase luni, folosit la calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,25% pe an, de la 6,28%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,46%, față de 6,49% anterior.

În ceea ce privește Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG nr. 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice din tranzacțiile interbancare aferente trimestrului III 2025.

Evoluția indicilor de referință rămâne un element important pentru debitorii din Arad și din întreaga țară, în special pentru cei cu credite în lei cu dobândă variabilă.