România a depășit Cehia, Croația și Danemarca la autostrăzi, dar rămâne codașă la densitate rutieră

Please follow and like us:

România a ajuns la 1.422 de kilometri de autostradă în circulație și a depășit astfel Cehia, Danemarca și Croația la lungimea rețelei rutiere de mare viteză. Datele citate de Profit.ro arată însă că, în ciuda acestui progres, țara noastră rămâne printre ultimele din Europa atunci când infrastructura este raportată la suprafața totală.

Alți 832 de kilometri de autostradă sunt în prezent în construcție. Dacă lucrările vor fi finalizate conform contractelor, România ar putea ajunge în următorii 3–4 ani la aproximativ 2.255 de kilometri de autostradă, depășind Ungaria, Polonia, Elveția și Suedia. Mai mult, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, până în 2030 ar mai putea fi dați în trafic aproape 1.000 de kilometri, ceea ce ar duce rețeaua națională la circa 2.825 de kilometri.

Cu toate acestea, România are în prezent doar 6 kilometri de autostradă la 1.000 de kilometri pătrați, un nivel mult sub media europeană. Chiar dacă până în 2029 densitatea ar putea ajunge la aproape 10 km/1.000 km², țara noastră rămâne departe de state precum Olanda, Belgia sau Germania, unde densitatea depășește frecvent 100 km/1.000 km² în regiunile dezvoltate.

Concluzia este clară: România recuperează rapid la capitolul kilometri construiți, dar rămâne încă în urma Europei la capitolul acoperire și acces real la infrastructura de autostradă.