România are o rată a mortalității infantile mult peste media UE

În condițiile în care România înregistrează una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii, Salvați Copiii România anunță intensificarea programului de reducere a mortalității infantile prin extinderea unor direcții strategice de intervenție: dotarea maternităților și a secțiilor de neonatologie, pediatrie și obstetrică-ginecologie cu echipamente performante, investiții consistente în modernizarea infrastructurii medicale, implementarea unui program-pilot de monitorizare a nou-născutului cu risc în maternitățile de nivel III și consolidarea programelor de formare continuă pentru personalul medical specializat. Statisticile ne arată că aproximativ 1.000 de copii români cu vârsta sub un an pierd anual lupta pentru viață.

Salvați Copiii România atrage atenția că în mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 la mia de copii născuți vii (INS 2023) – cauzele majore fiind reprezentate de slaba dotare cu aparatură medicală a cabinetelor din mediul rural, accesul îngreunat la servicii medicale, nivelul redus de informare privind îngrijirea nou-născutului, alimentația, vaccinarea sau semnele de alarmă, precum și de sărăcia care limitează accesul la alimentație adecvată, transport, medicamente și servicii medicale. La acestea se adaugă și numărul insuficient de specialiști în zonele rurale.

„Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este unul prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 15 ani, programul a devenit unul amplu, atât în comunitățile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. În acești 15 ani am aflat direct de pe teren, din spitale, de la medici, de la mame și din comunități care sunt nevoile reale și cu ce riscuri imense se confruntă o mamă care naște într-o maternitate ce nu dispune de aparatură medicală vitală”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Complicațiile prematurității reprezintă o cauză majoră a mortalității infantile și necesită intervenții complexe: echipamente medicale performante, personal calificat, infrastructură adaptată, programe de educație și informare pentru părinți, înainte și după naștere, monitorizare după externare pentru cazurile dificile și pregătire permanentă a cadrelor medicale.

În perioada 2010 – prezent, Organizația Salvați Copiii s-a implicat activ în susținerea sănătății copiilor și a mamelor prin proiecte de renovare, modernizare și dotare cu echipamente performante a unităților medicale. Au fost dotate 135 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării, investindu-se peste 17 milioane de euro. Peste 2.000 de echipamente au susținut și facilitat tratamentul a peste 300.000 de copii.

Într-un interval de timp record de doar 9 luni și cu eforturi conjugate, Organizația Salvați Copiii România, alături de susținători, a finalizat în 2025 lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie 4. Cele mai complexe intervenții au avut loc pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, în Blocul Operator, Secția ATI și spațiile adiacente, zone care nu mai fuseseră renovate complet de peste 40 de ani. În cadrul investiției totale de 3.600.000 de euro, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului în caz de avarie, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

Programe integrate pentru îngrijirea completă a nou-născuților

Dincolo de dotarea cu echipamente, Salvați Copiii dezvoltă un program de intervenție care vizează multiple aspecte ale îngrijirii nou-născuților cu risc. În centrul acestei abordări se află programul pilot de consolidare a monitorizării după externare a copiilor născuți prematur, care va fi implementat în cinci maternități de gradul III. Inițiativa răspunde unei nevoi critice, deoarece nou-născutul cu risc necesită îngrijire specializată pe termen lung, iar identificarea și tratarea precoce a potențialelor probleme medicale și de dezvoltare neurologică sunt esențiale.

Pentru a maximiza impactul acestor intervenții, Salvați Copiii susține pregătirea continuă a personalului medical prin programul de dezvoltare a abilităților în îngrijirea nou-născuților cu risc. Experți în neonatologie vor coordona sesiuni complexe de formare teoretică și practică, workshop-uri interactive în cinci maternități, asigurând astfel că noile echipamente sunt utilizate la potențial maxim de către un personal medical bine pregătit.

Pentru a combate rata mortalității infantile Salvați Copiii se implică în proiecte care urmăresc: