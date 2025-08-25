România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează

Please follow and like us:

România este în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează. Potrivit datelor Eurostat și citate de Hotnews.ro, anul trecut, 11% dintre tinerii europeni nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program de educație sau formare profesională.

Ponderea acestor tineri variază între 4,9% în Țările de Jos și 19,4% în România. Iar Uniunea Europeană spune că vrea să reducă media de la 11% la 9%. Însă doar 11 țări au atins acest obiectiv, anul trecut.

În general, țările din Europa de Sud și de Sud-Est au cele mai ridicate rate. Raportul OCDE din 2025 arată că 1 din 5 tineri români nu lucrează și nu studiază.

Ratele mari de tineri fără ocupație au la bază două motive principale: tineri șomeri sau tineri în afara forței de muncă, adică tineri care nu-și caută un loc de muncă sau sunt disponibili pentru a munci.

În Uniunea Europeană media celor în afară forței de muncă este mai mare decât rata șomajului în rândul tinerilor.

Însă în România diferenţa este uriaşă. Pe scurt, NU le place munca și nici cu învățatul nu se omoară.