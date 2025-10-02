România, printre țările UE cu cei mai mulți elevi repartizați unui singur profesor

Please follow and like us:

Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur învăţător sau profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană (UE) era de 12,2 în anul 2023, cel mai mare raport fiind în Ţările de Jos (16 elevi la un profesor), Franţa (14,9), Slovacia (14,7) şi România (13,8 elevi la un profesor), arată datele publicate, joi, de Eurostat, transmite Agerpres.ro.

La polul opus, în Grecia sunt repartizaţi 8,4 elevi la un profesor, iar în Malta şi Luxemburg sunt 8,8 elevi la un profesor.

În total, în anul 2023 erau 5,26 milioane de învăţători sau profesori angajaţi în învăţământul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană. Şcolile din ciclu primar angajau 36% din totalul învăţătorilor şi profesorilor din UE, 34% erau angajaţi în ciclul secundar şi restul de 30% în ciclul gimnazial.

Femeile reprezintă majoritatea forţei de muncă în învăţâmânt, în anul 2023. Astfel, aproximativ 73% din învăţătorii sau profesorii din ciclul primar, secundar sau gimnazial erau femei.

Pe categorii de vârstă, puţin peste jumătate (52%) dintre profesorii din UE au o vârstă cuprinsă între 30 şi 49 de ani, în timp ce 40% au peste 50 de ani şi doar 8% au mai puţin de 30 de ani.

Ziua Internaţională a Educaţiei este sărbătorită în fiecare an la data de 5 octombrie, începând din anul 1994.