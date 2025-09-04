Please follow and like us:

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a dat de înțeles că am ajuns aici deoarece guvernanții de până acum au fost mai preocupați de vorbe și poze decât de treabă efectivă. De exemplu, din 19 spitale care ar fi trebuit construite cu fonduri europene, doar 8 au rămas cu finanțare din PNRR. Sunt cele cu lucrările avansate, de exemplu, la Bistrița, Timișoara și Cluj-Napoca, conform b1tv.ro.

„În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcții, datorate birocrației de multe ori, licitații contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Alte nouă spitale, între care și cel de la Oradea, vor fi continuate cu bani din Programul Operațional Sănătate, tot fonduri europene nerambursabile.

Diferența până la 24 vor fi făcute printr-un nou program, Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate, finanțat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Dar aceste proiecte, plățile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitații și studii de fezabilitate”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), pentru B1 TV.

Autoritățile vor să renunțe la 200 de jaloane și ținte din PNRR, dintr-un total de peste 500 asumate în urmă cu patru ani, și să rămână doar acele proiecte care pot fi terminate până la finele anului viitor, explică Știrile Pro TV.

„România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze, acum avem șantiere, acolo unde avem șantiere pentru spitale trebuie să le finanțăm. Spitalele și zona de transport sunt considerate de guvern proiecte strategice”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Până la finele anului viitor, ar trebui să intre în România între 15 și 17 miliarde de euro din PNRR și din fondurile de coeziune. Asta înseamnă că vom rata 7-8 miliarde de euro din PNRR, față de ce ne-am propus inițial.