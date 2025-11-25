Salarii mai mici pentru profesori, după măsurile luate de Guvern

Please follow and like us:

În luna septembrie 2025 câștigul salarial mediu net din învățământ a scăzut la 5.657 de lei, față de 5.775 de lei în septembrie 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică recent. Diferența reprezintă o reducere de 118 lei, adică o scădere de aproximativ 2% într-un singur an. În calcul sunt luate toate câștigurile din sistemul de învățământ, indiferent de forma de proprietate – privat sau de stat – atât în sistemul preuniversitar cât și în universitar, conform metodologiei INS, după cum scrie Edupedu.ro.

În timp ce câștigurile salariile din educație s-au redus, câștigul salarial mediu net pe economie a crescut în aceeași perioadă de la 5.228 lei la 5.443 lei, o majorare anuală de circa 4,1%. Rezultă astfel un decalaj de peste șase puncte procentuale între evoluția sistemului de învățământ și dinamica salariilor din economia națională.

Scăderea din educație este una dintre cele mai mari din sectorul bugetar. Doar administrația publică a înregistrat o diminuare mai accentuată a veniturilor, de 157 de lei pe net (-2,2%), în timp ce în sănătate reducerea a fost de aproximativ 24 de lei. Toate celelalte domenii ale economiei au raportat creșteri ale câștigurilor salariale în septembrie 2025 comparativ cu aceeași lună a anului precedent, conform datelor publicate de INS, analizate de Edupedu.ro.

Dar ar fi de remarcat faptul că în administrația publică, în septembrie 2025, câștigul salarial mediu net este de 6.930 lei net, adică cu aproximativ 1.300 de lei mai mare decât în învățământ, ceea ce înseamnă cu 22% mai ridicat.