Se amână impozitarea proprietăților la valoarea de piață

Ministerul Finanțelor a decis să amâne încă o dată aplicarea impozitării la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, potrivit informațiilor stiripesurse.ro.ro. Măsura, prevăzută deja în legislația fiscală și asumată de România prin PNRR și planul fiscal convenit cu Comisia Europeană, urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Decizia vine în contextul în care autoritățile nu au la dispoziție timpul necesar pentru a implementa sistemele informatice și mecanismele de evaluare a proprietăților, au precizat sursele citate. Astfel, introducerea impozitării la valoarea de piață este împinsă pentru anul 2027, iar pentru 2026 va fi aplicat un mecanism tranzitoriu, menit să aducă taxarea mai aproape de realitatea pieței imobiliare. În cazul persoanelor juridice, unde impozitarea se bazează deja pe valoarea stabilită prin evaluări, nu sunt preconizate modificări.

Impozitarea la valoarea de piață trebuia inițial să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025, prin legea de aprobare a OUG 16/2022. Parlamentul a decis atunci să ofere o perioadă de tranziție și să amâne aplicarea cu doi ani. Ulterior, din motive electorale, termenul a fost mutat la 1 ianuarie 2026. Noua amânare va duce aplicarea efectivă abia în 2027.

Chiar dacă nu va fi folosită valoarea de piață, Ministerul Finanțelor are în vedere o creștere a impozitelor prin modificarea bazei de calcul din Codul Fiscal. În prezent, valoarea impozabilă a unei clădiri rezidențiale este determinată în funcție de factori precum rangul localității, zona în care se află imobilul și materialele de construcție. Pe această bază, autoritățile locale aplică o cotă cuprinsă între 0,08% și 0,2%, însă în aproape toate cazurile procentul este stabilit la nivelul minim.

Vicepremierul Barna Tánczos a declarat, într-o intervenție la Digi24, că impozitul pe clădirile rezidențiale ar putea crește cu 60-70%. „Analizele Comisiei Europene și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui, și depind prea mult de banii de la bugetul central. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât primăriile să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resurse pentru proiectele de dezvoltare”, a afirmat acesta.

Totodată, vicepremierul a precizat că în discuțiile aflate în desfășurare sunt incluse și impozitele pe autoturisme, cu posibilitatea unor scutiri sau reduceri pentru mașinile electrice, chiar și pentru cele din gama premium.

Creșterile preconizate pentru 2026 ar urma să afecteze în special proprietarii de locuințe și automobile, printr-o majorare semnificativă a sarcinii fiscale. Chiar dacă măsura finală va fi rezultatul unor negocieri, semnalul transmis de autorități este clar: impozitele locale vor crește pentru a aduce venituri suplimentare la bugetele primăriilor.

Astfel, în timp ce aplicarea impozitării la valoarea de piață este din nou amânată, contribuabilii trebuie să se pregătească încă din 2026 pentru taxe mai mari, într-un sistem tranzitoriu care ar putea aduce scumpiri de până la 70% față de nivelul actual.