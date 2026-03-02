Se încălzește rapid în toată țara. Maxime de până la 17 grade la început de martie

Please follow and like us:

Vremea se încălzește vizibil în prima săptămână din martie. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste media normală a perioadei, cu maxime care vor ajunge la 16–17 grade în vestul și sud-vestul țării.

După o noapte rece în mai multe regiuni, valorile termice cresc de la o zi la alta. Luni, maximele se vor încadra între 6 și 16 grade, iar minimele între -6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 5 grade în vest. Sunt posibile ploi slabe, izolate, în nord-est, iar ceața va fi prezentă dimineața în sud și est.

Marți, vremea devine în general frumoasă în toată țara. Temperaturile urcă până la 17 grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei, în timp ce în nordul Moldovei se vor înregistra 7–8 grade. Vântul va avea unele intensificări în Moldova, Dobrogea și la munte, unde rafalele pot ajunge la 60–70 km/h.

Miercuri și joi, vremea rămâne caldă pentru această perioadă, chiar deosebit de caldă în jumătatea vestică. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar precipitațiile vor fi puține și izolate.

În intervalul 6–8 martie, temperaturile mai scad ușor în estul țării, apropiindu-se de normalul perioadei, însă în restul teritoriului se menține regimul termic ridicat pentru început de martie. Ploile vor apărea pe arii restrânse, mai ales în est și sud-est.

În București, maximele vor urca treptat spre 14 grade la mijlocul săptămânii, cu minime ușor pozitive și șanse reduse de precipitații.

Pe scurt, începutul de martie aduce temperaturi de primăvară autentică în mare parte din țară, cu doar episoade izolate de ploaie și ceață.