Alianța Sindicatelor din Tehnologia Informațiilor și Comunicații, ANTIC, membră a BNS, cere angajatorilor din IT și din sectoarele afectate de ordonanța-trenuleț să acopere diferențele salariale apărute ca urmare a eliminării facilităților fiscale.

Potrivit unui comunicat al sindicatelor din IT, Guvernul a eliminat facilitățile fiscale acordate angajaților din sectoarele IT, Construcții și Agricultură cu salarii de până la 10.000 de lei, decizie care a dus la o reducere semnificativă a salariilor nete, afectând direct veniturile angajaților cu sume între 500 și 1.000 de lei lunar, scrie agerpres.ro.

‘Îi invităm pe angajatorii din IT și din celelalte sectoare afectate să înceteze mascarada și să își asume un rol responsabil în fața angajaților lor. Acoperirea diferenței salariale apărute ca urmare a eliminării facilităților fiscale este o datorie morală, mai ales în contextul în care aceste companii și-au construit profituri uriașe datorită acestor beneficii. Angajații din IT, Construcții și Agricultură nu trebuie pedepsiți pentru deciziile statului. Este momentul ca marile companii să demonstreze că prețuiesc oamenii care le-au construit succesul și să mențină intacte salariile acestora’, arată reprezentanții ANTIC.

Aceștia critică atitudinea marilor companii, în special din domeniul IT, ‘care au beneficiat ani de zile de generozitatea statului român prin facilități fiscale, dar care acum refuză să compenseze pierderile salariale ale angajaților’.

În schimb, susțin sindicaliștii, asistăm la o ‘răzbunare’ îndreptată asupra propriilor angajați, mascând decizia sub pretextul de a pedepsi statul.

‘În același timp, multe dintre aceste companii susțin, prin comunicate, că eliminarea facilităților ar putea duce la migrarea afacerilor și a locurilor de muncă în alte țări. Dar să nu uităm că, în compania mamă din alte țări, un angajat IT primește de cel puțin trei ori mai mult pentru aceeași muncă – și, de cele mai multe ori, în România, calitatea muncii depășește standardele internaționale’, se mai arată în comunicat.