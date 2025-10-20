Sindicaliștii din sistemul penitenciar declanșează acțiuni de protest

Please follow and like us:

Sindicaliștii din sistemul penitenciar declanșează, începând de luni, acțiuni de protest, prin care își vor arăta nemulțumirea ”față de haosul instituțional, față de lipsa de transparență și de intențiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”.

”Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), membru al Federației PUBLISIND și al Blocului Național Sindical, și Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentând împreună 70% dintre polițiștii de penitenciare, declanșează acțiuni de protest”, se arată într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în perioada 20 – 31 octombrie, începând cu ora 08:00, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor vor fi afișate mesaje de protest pe toată durata programului de lucru.

Totodată, pe 23 octombrie, începând cu ora 11:00, 2.000 de polițiști de penitenciare vor protesta la Ministerul Justiției ”față de haosul instituțional, de lipsa de transparență și de intențiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”.

În funcție de rezultatul discuțiilor, urmează să fie stabilit un calendar de proteste până la sfârșitul anului, precizează sursa citată.

”În situația în care MJ și ANP vor continua presiunile pe linia desființării unor unități în absența dialogului real care să indice un impact bugetar pozitiv și nu vor lua măsuri în cazurile mediatizate de hărțuire a unor polițiste de penitenciare de către directorul general ANP, acțiunile de protest de la sediile MJ și ANP, care se vor relua periodic, vor fi dublate de proteste în toate unitățile Poliției Penitenciare, precum și de refuzul muncii suplimentare în ultima săptămână din luna octombrie, acțiuni care vor bloca sistemul penitenciar pe termen nedeterminat”, arată sursa citată.

Sindicaliștii mai spun că vor protesta față de desființarea, fără un dialog real, a unor unități ale Poliției Penitenciare, ”sub masca unor pretinse reforme care în realitate impactează negativ bugetul de stat și vulnerabilizează misiunile principale ale sistemului penitenciar”.

”Nu vom accepta nicio măsură de reorganizare, care nu este discutată cu partenerii sociali, în mod transparent și argumentat, în Comisia mixtă din Ministerul Justiției, astfel cum s-a convenit anterior chiar cu Ministerul Justiției. Poliția Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru a gestiona noile spații date în folosință pe linia extinderii capacității de deținere, în scopul eliminării sancțiunilor CEDO, amenzilor și garanțiilor care presează bugetul statului. Prin urmare, solicităm ANP și MJ să depună toate eforturile pentru a corecta deficitul bugetar în care se zbate deja sistemul penitenciar și nu pentru a face tot posibilul să taie din ceea ce nu avem”, au transmis sindicaliștii.