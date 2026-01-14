Șoc la facturi: energia electrică explodează, +60,9% într-un an. Cea mai mare scumpire din decembrie

Energia electrică a fost, fără echivoc, liderul scumpirilor în luna decembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Prețul energiei electrice a crescut cu 60,91% față de decembrie 2024, cea mai mare majorare anuală înregistrată în rândul mărfurilor nealimentare, confirmând presiunea tot mai mare asupra bugetelor populației.
Chiar dacă, față de luna noiembrie, energia electrică a consemnat o ușoară scădere de 0,01%, nivelul anual rămâne unul alarmant. Alături de aceasta, energia termică a înregistrat o creștere anuală de 18,80%, consolidând tendința de scumpire a utilităților esențiale.
În aceeași categorie a mărfurilor nealimentare, alte creșteri importante de preț au fost consemnate la cărți, ziare și reviste (+10,16%). Comparativ cu luna anterioară, cele mai mari scumpiri au fost raportate la gaze naturale (+2,09%) și la frigidere și congelatoare (+1,22%), în timp ce combustibilii s-au ieftinit cu 1,29%.
Pe zona alimentară, presiunea inflaționistă a fost resimțită puternic la cacao și cafea, cu o majorare anuală de 24,67%, dar și la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 15,19%. În schimb, cartofii au înregistrat o ieftinire de 11%, iar fasolea boabe și alte leguminoase au scăzut cu 4,14% față de anul trecut.
Și serviciile au continuat trendul ascendent al prețurilor. Transportul feroviar a crescut cu 24,40% într-un an, transportul aerian cu 18,37%, iar serviciile de igienă și cosmetică cu 17,65%. Doar în luna decembrie, tarifele pentru transportul aerian au crescut cu 17,99%, iar cele feroviare cu 9,79%, în timp ce abonamentele de transport auto s-au ieftinit marginal, cu 0,19%.
Datele INS arată clar că energia electrică rămâne principalul motor al scumpirilor, cu efecte directe asupra costului vieții și asupra tuturor sectoarelor economice.
