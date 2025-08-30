Șoferii scapă de drumurile la ghișeu: Plăcuțele de înmatriculare vor veni direct la ușă

Please follow and like us:

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat schimbări importante în procedura de eliberare a plăcuțelor de înmatriculare: șoferii din România vor putea solicita livrarea numerelor de înmatriculare direct la domiciliu, prin curier, contra cost. Ordinul MAI 132/2025, care intră în vigoare pe 17 septembrie, aduce schimbări importante în ceea ce privește procedura pentru eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare, având ca scop simplificarea și digitalizarea procesului, anunță publicația Avocatnet.ro.

Potrivit noilor reglementări, șoferii vor putea solicita livrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă din România, contra cost. Comenzile se vor face exclusiv prin platforma informatică a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), eliminând necesitatea deplasării la ghișee.

Măsura se aplică pentru:

* numere permanente,

* numere de probă,

* plăcuțe temporare și provizorii.

O noutate importantă este și eliminarea plății la casieria DGPCI. De acum, taxele pentru producerea plăcilor de înmatriculare se vor achita exclusiv online, prin intermediul platformei.

Ordinul prevede și trecerea documentelor interne – comenzi de lucru, avize, procese-verbale și situații centralizatoare – în format electronic. Obiectivul este eficientizarea fluxurilor și reducerea birocrației.

Măsura se înscrie într-un amplu proces de digitalizare a serviciilor publice. Recent, au fost introduse și livrarea la domiciliu a pașapoartelor simple electronice, precum și posibilitatea de a primi acasă permisele de conducere internaționale.