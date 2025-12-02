Șomajul a ajuns la 5,9%, în luna octombrie

Please follow and like us:

În octombrie 2025, șomajul a ajuns la 5,9%, potrivit celor mai recente informații publicate de Institutul Național de Statistică. Nivelul este mai redus decât în septembrie, când rata se situa la 6,1%.

Datele mai arată că bărbații continuă să fie mai afectați de lipsa unui loc de muncă, înregistrând o rată a șomajului cu 0,2 puncte procentuale peste cea a femeilor.

Numărul total de persoane fără loc de muncă, cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, a fost estimat la aproximativ 487.300 în luna octombrie. Această cifră este mai mică decât cea din septembrie (497.400), însă depășește nivelul raportat în aceeași lună a anului trecut, când se înregistrau 463.700 de șomeri.

Separat pe sexe, șomajul a fost de 6,0% la bărbați și 5,8% la femei.

Un capitol sensibil rămâne cel al tinerilor între 15 și 24 de ani, unde INS consemnează o rată foarte ridicată, de 26,9%, aferentă intervalului iulie–septembrie 2025.

În cazul persoanelor adulte (25–74 ani), nivelul șomajului a fost estimat la 4,6% în octombrie, cu o ușoară diferență între sexe: 4,7% pentru bărbați și 4,5% pentru femei. Totodată, această categorie de vârstă reprezintă peste două treimi (73,5%) din totalul celor aflați în căutarea unui loc de muncă în luna analizată.