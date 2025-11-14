Sondaj: 7 din 10 funcționari publici spun că salariul actual nu reflectă munca depusă

Please follow and like us:

Într-un moment în care administrația publică este tot mai solicitată, un nou sondaj APSAP, prezentat de economedia.ro, scoate la lumină o realitate pe care funcționarii o simt de ani de zile: sentimentul că munca lor nu este valorizată pe măsura efortului. Peste 70% dintre ei spun deschis că salariul actual nu reflectă nici responsabilitatea, nici volumul de muncă, iar dorința de creștere salarială devine o constantă, nu o excepție.

Imaginea de ansamblu este construită pe baza unui eșantion solid: aproape 5.000 de angajați din administrație au răspuns la chestionar. Marea majoritate ocupă funcții de execuție, dar răspunsurile acoperă întreg spectrul sistemului, de la administrație centrală și locală la instituții autonome și companii de stat. Percepția generală e că sistemul funcționează, dar nu funcționează pentru oameni.

Structura veniturilor arată clar de ce apare frustrarea: cele mai multe salarii se încadrează între 5.000 și 7.000 de lei net. Aproape o treime dintre respondenți câștigă sub 5.000 de lei, iar veniturile de peste 10.000 de lei sunt rare. În comparație cu administrațiile europene, decalajele salariale sunt încă foarte mari, acesta find un motiv în plus pentru migrarea competențelor.

Un alt lucru care reiese din sondaj este stabilitatea mare a personalului din administrație. O treime dintre respondenți lucrează de peste 15 ani în aceeași instituție, adică este vorba despre un nucleu de oameni care mențin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar aceeași stabilitate arată și o provocare: instituțiile se bazează mult pe generațiile vechi, în timp ce noii angajați intră cu dificultate și se adaptează greu unui sistem care se schimbă lent și nu întotdeauna în ritmul nevoilor lor.

Nivelul educațional este, însă, remarcabil: aproape jumătate dintre angajații din administrație au master, o proporție foarte mare au licență, iar studiile doctorale nu sunt deloc rare. Avem, așadar, resursă umană bine pregătită, dar care se simte insuficient valorizată.

Concluzia generală: sistemul public funcționează pentru că oamenii din interior îl țin în picioare. Dar sondajul arată limpede că motivația este sub presiune, iar modernizarea și meritocrația nu mai pot fi amânate. Dacă nu sunt revizuite mecanismele de salarizare și promovare, administrația riscă să piardă exact oamenii de care are cea mai mare nevoie, scrie tvrinfo.ro.