Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți

Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți

National 1 decembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor se consideră patrioți. Susținătorii PSD și PNL sunt cei care au susținut cu tărie că își iubesc țara, în timp ce electoratul USR se arată mai temperat în această chestiune.
Cercetarea sociologică a fost efectuată prin interviuri telefonice și cu ajutorul chestionarului. 1.150 de persoane au răspuns acestui sodaj și majoritatea au fost de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, arată Remus Ștefureac.
Cu toate că tensiunile politice i-au împărțit cumva pe români, sondajul INSCOP arată că în proporție de 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația menționată. În același timp, 13,2% susțin că sunt de acord parțial pe această chestiune, iar 4,7% au spus că sunt neutri. La polul opus, cercetarea arată că 2,6% sunt în dezacord parțial, iar 3,1% în dezacord total. Doar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă.
„Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac, conform fanatik.ro.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email