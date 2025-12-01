Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți

Please follow and like us:

Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor se consideră patrioți. Susținătorii PSD și PNL sunt cei care au susținut cu tărie că își iubesc țara, în timp ce electoratul USR se arată mai temperat în această chestiune.

Cercetarea sociologică a fost efectuată prin interviuri telefonice și cu ajutorul chestionarului. 1.150 de persoane au răspuns acestui sodaj și majoritatea au fost de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, arată Remus Ștefureac.

Cu toate că tensiunile politice i-au împărțit cumva pe români, sondajul INSCOP arată că în proporție de 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația menționată. În același timp, 13,2% susțin că sunt de acord parțial pe această chestiune, iar 4,7% au spus că sunt neutri. La polul opus, cercetarea arată că 2,6% sunt în dezacord parțial, iar 3,1% în dezacord total. Doar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă.

„Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac, conform fanatik.ro.