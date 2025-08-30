Sondaj: Românii strâng cureaua. 84% simt efectele economice

Please follow and like us:

Schimbările economice se simt tot mai mult în viața de zi cu zi. Un sondaj analizat de economedia.ro, arată că 84% dintre români spun că situația actuală le-a influențat direct stilul de viață. Aproape jumătate au redus cheltuielile pentru alimente și haine, peste 40 de procente au amânat investițiile mari, iar 38% au renunțat la vacanțe.

Emoțiile dominante sunt îngrijorarea (30%), nesiguranța (24%) și determinarea de a găsi soluții (23%). Iar costul vieții rămâne principalA problemă, menționată de pestejumătate dintre respondenți.

La tineri, între 18 și 34 de ani, provocările diferă: 20% spun că lipsa oportunităților de muncă și promovare sunt cele mai mari obstacole, aproape dublu față de media națională.

Privind viitorul, 45% cred că economia își va reveni, dar în mai mult de un an. În schimb, 41% sunt pesimiști și se așteaptă ca situația să se înrăutățească.

Consumatorii vor produse utile și accesibile (37%), dar și branduri mai apropiate de nevoile lor (32%). La cumpărături, prețul (41%) și promoțiile (30%) contează cel mai mult.

Românii caută echilibru între îngrijorare și adaptare. Iar pentru companii, mesajul e clar: doar cine răspunde real nevoilor consumatorilor va câștiga încrederea pe termen lung, scrie tvrinfo.ro.