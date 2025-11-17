Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în septembrie

Please follow and like us:

România continuă să se confrunte cu un declin demografic semnificativ. Conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna septembrie 2025 sporul natural al populaţiei s-a menţinut în teritoriu negativ, înregistrându-se un deficit de -4.213 persoane. Numărul deceselor a fost de 1,3 ori mai mare decât cel al nou-născuţilor-vii.

Evoluţia recentă și comparaţii

– În iulie 2025, sporul natural a fost de -4.886 persoane, cu decesuri de aproximativ 1,3 ori mai multe decât nașterile.

– În mai 2025, sporul natural a înregistrat un deficit de -7.900 persoane, cu decesuri de 1,7 ori mai multe decât naşterile.

– Pentru aprilie 2025, cifra negativă a fost de -9.065 persoane, mortalitatea fiind de 1,9 ori faţă de natalitate.

– Dacă ne uităm şi în urmă: pentru septembrie 2021, sporul natural a fost de -6.988 persoane.

Aceste date arată un pattern stabil: natalitatea rămâne scăzută, mortalitatea ridicată, iar diferenţa dintre cei care mor şi cei care se nasc funcţionează constant în defavoarea populaţiei.