Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în septembrie
România continuă să se confrunte cu un declin demografic semnificativ. Conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna septembrie 2025 sporul natural al populaţiei s-a menţinut în teritoriu negativ, înregistrându-se un deficit de -4.213 persoane. Numărul deceselor a fost de 1,3 ori mai mare decât cel al nou-născuţilor-vii.
Evoluţia recentă și comparaţii
– În iulie 2025, sporul natural a fost de -4.886 persoane, cu decesuri de aproximativ 1,3 ori mai multe decât nașterile.
– În mai 2025, sporul natural a înregistrat un deficit de -7.900 persoane, cu decesuri de 1,7 ori mai multe decât naşterile.
– Pentru aprilie 2025, cifra negativă a fost de -9.065 persoane, mortalitatea fiind de 1,9 ori faţă de natalitate.
– Dacă ne uităm şi în urmă: pentru septembrie 2021, sporul natural a fost de -6.988 persoane.
Aceste date arată un pattern stabil: natalitatea rămâne scăzută, mortalitatea ridicată, iar diferenţa dintre cei care mor şi cei care se nasc funcţionează constant în defavoarea populaţiei.
